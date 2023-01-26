اتفرج- انت الان تتابع خبر حجم ثروة عمرو دياب بعد 40 سنة عمل..عقبالكم يا شباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسائل الكثير عن حجم ثروة المطرب الكبير عمرو دياب بعد تصدره لقائمة أغنى نجوم الغناء العرب وفقا لمنصة أرابيان بيزنس ، وبلغت ثروته 41 مليون دولار من مصادر مختلفة منها الغناء وشركة خاصة وطرح براند للملابس وشركة خاصة لتنظيم الحفلات .

عمرو دياب يؤسس شركة خاصة

ويعد المطرب الكبير عمرو دياب هو الأعلى أجرا سواء في تقديمه للأغاني أو الإعلانات بعد تعقاده مع أحدى شركات الإتصالات لطرح أغانيه ،و عمل منصة خاصة للأغاني تحت عنوان ” عالم عمرو دياب” وبلغت قيمة التعاقد ما يقرب من 10 مليون دولار .وشهد شهر يونيو في العام الماضي افتتاح أول متجر إلكتروني، لبيع منتجات تحمل اسمه وتوقيعه، وصوره تحت عنوان “عالم عمرو دياب”.

ومنذ عام 2016 أعلن عن تأسيس شركة تسمي ” ناي فور ميديا” وهي تتولي إنتاج وإدارة الأعمال وتنظيم الحفلات ، وكان أولها تنظيم حفل عمرو دياب في رأس السنة، وبدأت الشركة رحلتها مع طرح أغاني وكليبات الفنان عمرو دياب، مع فيديو كليب أغنية “القاهرة” التي قدمها بمشاركة صديقه المقرب الفنان محمد منير.

ووصل إيراد القناة الرسمية للفنان عمرو دياب، عبر موقع يوتيوب، عقب طرحه أغانيه من خلالها فقط، إلى حوالي 4 مليون و 500 ألف دولار، عن نسب المشاهدات والإعلانات بها.