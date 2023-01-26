اتفرج- انت الان تتابع خبر ماجد الكدواني يتصدر تويتر بسبب هذه الفيديوهات.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان المصري ماجد الكدواني، موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني.

ويشارك في ملسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني كلا من ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي وفكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف.

خلصت دموعي كلها في آخر حلقتين 😭

شكراً المارد ماجد الكدواني 🫶🏼♥#موضوع_عائلي2 pic.twitter.com/5azpbaNHGS — Anas Elkhamesy (@elkhamesy_anas) January 26, 2023

وأذيعت أمس الأربعاء الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني والتي شهدت تألق الفنان المصري بالإضافة إلي جميع المشاركين في العرض.

وهي هذا السياق علق بعض رواد تويتر على ذلك مثل الله بجد – المسلسل ده كوم والمشهد ده كوم تاني – خلصت الدموع كلها في أخر خلقتين.