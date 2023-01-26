اتفرج- انت الان تتابع خبر تحدى شاكيرا.. جيرارد بيكيه ينشر صورة مع حبيبته الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير مع صديقته التي ارتبط بها فور انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا.حيث نشر “بيكيه” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة، ظهر فيها برفقة صديقته الجديدة، في أول ظهور رسمي له معها.

وكانت المغنية الكولومبية شاكيرا، قد زعمت بأن بيكيه خانها مع إحدى الفتيات، وهو سبب انفصالهما بعد ارتباط استمر لمدة 12 سنة، وأثمر عن طفلين.

خيانة بيكيه لشاكيرا

يُذكر أن وسائل الإعلام تناولت خبر خيانة لاعب كرة القدم الإسباني لصديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، وهو ما أكدت عليه الأخيرة بطريقة غير مباشرة في البداية.

وقد استفاد كلًا من بيكيه وشاكيرا من انفصالهما ماديًا، إذ طرحت الأخيرة أغنية هاجمت فيها حبيبها السابق وألمحت بخيانته لها، وجنت من ورائها ملايين الدولارات.

أما جيريراد بيكيه فقد رد بطريقته الخاصة على أغنية شاكيرا، حيث تعاقد مع شركة عالمية لإنتاج الساعات، إلى جانب ماركة سيارات، ذكرتهما شاكيرا في أغنيتها.