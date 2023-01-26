اتفرج- انت الان تتابع خبر مايان السيد تستعرض جمالها من داخل الحمام بالأسود .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مايان السيد مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مايان السيد أحدث جلسه تصوير خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية مرتدية فستان اللون الأسو المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وهي في داخل البانيو بطريقة أثارت إعجاب جمهورها أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها،

وتواصل الفنانة الشابة تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل حمد الله على السلامة مع الفنانة يسرا المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم 2023.