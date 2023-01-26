اتفرج- انت الان تتابع خبر بلقيس تصدم جمهورها بإطلالة جريئة.. ومتابعون: كان زمان لبسك محتشم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها، والتي وصفها الكثيرون بالجريئة.حيث نشرت بلقيس من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا مكشوفًا من منطقة الظهر.

وقد أثارت تلك الإطلالة استياء عدد كبير من المتابعون، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (نصف جمالك كان في لباسك المحتشم للاسف)، (كأنو صار في تعري زيادة)، (علشان كدا انفصلت ،، علشان كان معاها راجل فعلا)، (كأنش بديتي تتعرين بزيادة اليمنيات محتشمات مو كذا!)، (كنت كثير محترمة في، لباسك لكن مع الوقت صرتي اوفر النجاح مش بكشف الظهر).

أغنية بلقيس

يُذكر أن أحدث أغنية قدمتها الفنانة اليمنية بلقيس كانت بعنوان “صابرة”، وهي من كلمات يونس آدم، وألحان مروان أصيل.

كما شاركت بلقيس في حفل ختام بطولة كأس العام والتي أُقيمت في قطر في شهر نوفمبر 2022، بمشاركة عدد من نجوم الغناء.