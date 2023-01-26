اتفرج- انت الان تتابع خبر اتروقت.. مايان السيد تحذف صور “البانيو” بعد الهجوم الشديد عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذفت الفنانة مايان السيد، من حسابها بإنستجرام، صور أحدث جلسة تصوير خضعت لما وهي جالسة في حوض الاستحمام، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له.وقد شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على مايان السيد، بعد ظهورها جالسة في حوض الاستحمام مرتدية فستان سهرة، إذ وصف الكثير هذا المكان بأنه غير مناسب لالتقاط الصور.

كانت تلك الإطلالة لمايان السيد ضمن حضورها النسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز “جوي أووردز”، والذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية.

فيلم مايان السيد

يُذكر أن أحدث فيلم قدمته الفنانة مايان السيد كان “هاشتاج جوزني”، والذي تم سحبه من دور العرض السينمائي مؤخرًا بعد تحقيقه صفر إيرادات.

فيلم “هاشتاج جوزني” بطولة مايان السيد، أمير المصري، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، دينا، صابرين، وهو من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

كما تشترك مايان السيد في بطولة مسلسل “حمد لله على السلامة” والمُقرر عرضه في رمضان 2023، وهو بطولة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف، ومن تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.