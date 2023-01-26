بعثة مصرية تكتشف مدينة أثرية في الأقصر

بعثة مصرية تكتشف مدينة أثرية في الأقصركشفت بعثة أثرية مصرية عن مدينة سكنية كاملة تعود إلى العصر الروماني في منطقة البر الشرقي بالأقصر، جنوبي مصر، حيث يتوقع رئيس البعثة الكشف عن المزيد من أسرار العصر الروماني من خلال أعمال الحفر.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، "نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسى أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة".

وخلال أعمال الحفر الأثري، عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم، مشيرا إلى أنه موسم مبشر للغاية، وأن البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة.

ومن جانبه، قال مدير عام آثار مصر العليا، فتحي ياسين، أنه عثر داخل برجي الحمام المكتشفين عن العديد من الأواني الفخارية التي كانت تستخدم كأعشاش للحمام والتي أوضحت الدراسات الأولية أنه بدأ استخدامها بدءا من العصر الروماني.

تجدر الإشارة، إلى أن البعثة كانت قد بدأت استكمال أعمال الحفائر هذا الموسم بمنطقة منزل "يسى أندراوس" بالبر الشرقي في سبتمبر 2022 وأنها كانت قد عثرت خلال مواسم حفائرها السابقة عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

