حملتي ”200 عام على نشأة علم المصريات“ و ”100 عام على اكتشاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 02:33 مساءً - اختار Ads of the World، الموقع العالمي المتخصص في تسليط الضوء علي أفضل الحملات الترويجية والأفكار الإبداعية في مجال الدعاية والإعلان، الحملين الدوليتين ” 200 Years of Egyptology“ (”200 عام على نشأة علم المصريات) و ” 100 Years of King Tut“ (100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون)، والتي أطلقتهما وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن أفضل الحملات التي تم إطلاقها خلال عام 2022.

وأوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه تم إطلاق الحملة الأولى، خلال شهر سبتمبر الماضي، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الحملة الثانية تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضي، للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والشهرة الكبيرة التي اكتسبها حول العالم منذ اكتشاف مقبرته والتي مازالت مستمرة الى الآن، لافتاً إلى أن موقع ”Ads of the World“ صنف الفيلم الخاص بهذه الحملة كأحد الحملات الإعلانية المميزة وقام بنشره على صفحته الرسمية.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة إلى أن الحملتان الدوليتان تم إطلاقهما بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر كما تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بحملة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على شاشات كبيرة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، والذي يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم، ما يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تطلقها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة، جاذبة ويرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.