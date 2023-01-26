اتفرج- انت الان تتابع خبر جورج وسوف يحسم جدل اعتزاله ويصدر قرارا نهائيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية، الكثير من الأخبار حول اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله وديع.

وفي هذا السياق، رد الفنان السوري عبر بيان نشره مكتبه الخاص، عبر التويتر، شكر فيه كل من وقف إلى جانبه وقدم له التعازي في نجله، واعتذر عن مشاركته في المناسبات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير، بسبب الأزمة التي يعيشها بعد وفاة نجله.

وأضاف البيان، أن اكثر طريقة يستطيع فيها وسوف التعبير عن الحزن والوجع، هي الغناء، لذا سيقدم أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، نافيا بذلك كل ما تم تداوله حول اعتزاله الغناء.

يذكر ان جورج وسوف، وعائلته قد فجعوا مطلع يناير/ كانون الأول الجاري، بوفاة نجله وديع، بعد إصابته بمضاعفات خطيرة من عملية تكميم المعدة، وتسبب خبر وفاته، بانهيار والده الفنان ونقله إلى المستشفى، حتى تحسنت حالته الصحية، الا ان أثار الحزن والوجع بفقدان ابنه كانت واضحة ومؤثرة خلال فترة العزاء، الذي حضره عدد كبير من الفنانين والنجوم.