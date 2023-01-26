حضور جماهيري لافت في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 12:29 مساءً - شهدت الساعات الأولى لانطلاق فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا لافتا في أول أيام انطلاقه.

واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي جائحة كورونا، مع تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة لمنع حدوث أي تجاوزات والحرص على تسهيل عملية الدخول لرواد المعرض، حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط.

كما انتشر في المعرض عدد كبير من المتطوعين في مجال التنظيم من أجل عملية إرشاد ومساعدة رواد المعرض وتسهيل زيارتهم وإنجاحها.

واستقبلت أجنحة دور النشر العربية والمصرية رواد المعرض الذين بدأوا في اختيار مشترياتهم مستفيدين من العروض المقدمة والوفرة في العناوين والإصدارات.