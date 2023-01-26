اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تشعل أشواق الشباب بهذا الظهور الجرئ : باظظ خالص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو جديد لها لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها في داخل منزلها، مرتدية ملابس من اللون الأسود بالكامل والضيقة والمكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وأثارت الفنانة والمطربة اللبنانية حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور التي كانت عليه خلال مشاركتها في حفل بالمملكة العربية السعودية.