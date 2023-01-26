اتفرج- انت الان تتابع خبر كليب نصابة لمحمد رمضان.. شارك جمهوره تصويرها والكل منتظرها والان مع التفاصيل

كليب محمد رمضان الجديد نصابة

ودون محمد رمضان على فيديو قصير خلال تصوير الاغنية أمام الأهرامات في الجيزة، قائلاً “جاهزين لكليب نصابة؟.. ثقة في الله نجاح”، وتعد من أبرز الأعمال الخاصة به، ويريد متابعتها الكثيرين.

أبرز تعليقات الجمهور على كواليس كليب نصابة وجاءت الكثير من التعليقات على الفيديو الخاص بمحمد رمضان فور نشره بدقائق قليلة، وجاء من بينها “ثقة في الله عظمة”، و”الأسطورة في كل شيء”، و”جاهزين يا أفضل نجم” و”عالمي” و”ثقة في الله نجاح هتكسر الدنيا”. آخر أعمال محمد رمضان ومن ناحية أخرى يشارك الفنان محمد رمضان في موسم رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” وهو ينتمي للدراما الصعيدية، ويشارك معه الكثير من الفنانين ومن بينهم “زينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنه فضالي ومي كساب” والكثير من الفنانين وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بمشاركة جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، جميع اللقطات من داخل كواليس تصوير الكليب الجديد الخاصة بأغنية “نصابة”، وذلك قبل طرحها على الشاشات.