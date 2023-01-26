اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة عنيفة بين حمو بيكا ورامز جلال.. تفاصيل ضربه بالجزمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان رامز جلال بمشاركة جمهوره فيديو من كواليس التصوير الخاصة بأحدث أفلامه أخي فوق الشجرة، وهو من أهم وأكثر اللقطات التي حصلت على إعجاب جميع المتابعين والأشخاص الذين يحبون متابعتهم باستمرار.

فيلم أخي فوق الشجرة

وأطل في الفيديو مؤدي المهرجانات حمو بيكا وهو الذي يظهر في الفيلم بشخصيته، ورامز زجه في الماء وضربه بالجزمة وعلق على الفيديو قائلاً “مع حمو بيكا في كواليس تصوير آخي فوق الشجرة”، وأحداث الفيلم الجديد تدور حول وجود شاب انطوائي يعيش في حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء وهو الذي لم يكن يعرف بوجوده ويقلبها رأساً على عقب.

وحرص الفنان إسلام إبراهيم على الكشف عن سعادته بأنه متواجد كضيف شرف في فيلم أخي فوق الشجرة بطولة الفنان رامز جلال، وهذا جاء من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وكتب قائلاً “سعيد جداً بوجودي ضيف شرف في فيلم أخي فوق الشجرة مع حبيبي رامز جلال”.