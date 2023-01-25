اتفرج- انت الان تتابع خبر حدفه في المية.. تفاصيل ما حدث بين رامز جلال وحمو بيكا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان رامز جلال، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، كواليس فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”.حيث نشر “رامز” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو من كواليس الفيلم، ظهر فيها وهو يحتفل بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد ويقدم له ثعبانًا هدية، كما ظهر في مشهد آخر وهو يقوم بإلقاء مغني المهرجانات حمو بيكا في حمام السباحة، وأرفق مع الفيديو التعليق التالي: “كواليس فيلم اخى فوق الشجرة”.

الفيديو من هنا.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

يشترك في بطولة فيلم أخي فوق الشجرة كلًا من رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب تتوفى والده ويعيش حياته في وحدة، إلى أن يظهر شقيقه التوأم الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن ويأتي للعيش معه، وتتوالى الأحداث.