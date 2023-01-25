اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. شنطة طانيوس.. سعرها صدم الجمهور ونشر جدل جديد حولها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام خبير التجميل شريف طانيوس بمشاركة كل جمهوره ومحبيه الكثير من الصور الجديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الجميع ووضع عليها الكثير من التعليقات.

سعر شنطة طانيوس

وتألق كثيراً شريف طانيوس وهو يرتدي بنطلون باللون الأسود من الجلد، ونسق عليه بليزر باللون الأسود والأبيض وضاف له لمسة مميزة ومختلفة ليظهر بإطلالة رائعة وأكمل ظهوره المميز بحقيبة نسائية وجاءت باللون الأسود المميز.

وبدء جميع متابعيه يسألون عن سعر الحقيبة وهي من ماركة hermes وهو تخطي الـ 600 ألف جنيه، ويحرص طانيوس على الظهور بشكل متجدد ومختلف ومميز باستمرار، وهو يرتدي ملابس ذات الشكل المميز والجديد، ويميل باستمرار لاختيار تسريحات مميزة وأنيقة في شعره تتناسب مع ظهوره، وهي تعد من أبرز الأشياء التي تجعل الجمهور يتابعوه بشكل مستمر نظراً إلى أنه متميز.