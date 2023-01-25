انت الان تتابع خبر بعد شهر.. نبيل الجميل أخصائي تجميل يحلق في الصدارة بـ 25 مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في تمسكه بصدارة إيرادات شباك التذاكر، بعد مرور شهر من طرحه في دور العرض السينمائي.حيث بلغت الإيرادات التي حققها فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل أمس الثلاثاء 348,933 ألف جنيه، أما إيراداته هذا الأسبوع فقد بلغت 2,972,436 مليون جنيه، ليكون إجمالي الإيرادات التي حققها منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائي وحتى الآن 24,527,395 مليون جنيه.

وبهذه الإيرادات، يتفوق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل على الأفلام المنافسة، وهي فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال ونسرين طافش، وفيلم شلبي للفنان كريم محمود عبد العزيز.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

يشارك في بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل مجموعة من الفنانين وهم: محمد هنيدي، نور، رحمة أحمد، محمد سلام، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، محمد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، مادلين طبر، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب يعمل طبيب تجميل، ويعيش في منطقة شعبية وينتمي إلى أسرة بسيطة.