اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. منذر رياحنه يرد بعنف على سحب الجنسية الأردنية منه.. اعرف السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان منذر رياحنه بالتعليق على الدعوات التي جاءت بسحب الجنسية منه، والسبب في هذا هو فيلم الحارة وقال إنه يوجد هناك أشياء ومهام كبيرة للنواب كبيرة وهي بدلاً من هذا الأمر.

فيلم الحارة لمنذر رياحنه

وأشار أيضاً منذر رياحنه إلى أنه ينتظر القانون والقضاء الأردني وهذا بعد عمليات الإساءة الشخصية، وأنه يتحدث في الفيلم عن أحد الشرائح في المجتمع، وأيضا أن المجتمع فيه جزء من العنف والأفلام من حقها أن تعرض هذا الأمر، وهو من أبرز الأفلام التي سببت له العديد من المشاكل.

وأكد رياحنه أن هذا الفيلم يمثل شريحة كبيرة من المجتمع وتعرضت إلى الظلم ولا يمثل المجتمع الأردني بشكل كامل، وعلق البرلماني سالم العمري على هذا الأمر وأن البرلماني الأردني سقف الحديث فيه مرفوع وأن الكل يعبر عن رأيه، ويوجد في البرلمان لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ومهما يتابع كل البرامج التليفزيونية وكل شيء يتم عرضه على الشاشة.