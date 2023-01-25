اتفرج- انت الان تتابع خبر حفل الأوسكار 2023 .. إليكم موعد ومكان والقنوات الناقلة والأفلام المشاركة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة، عن الكثير من التفاصيل المتعلقة حول حفل الأوسكار 2023، ومكان وموعد إقامته والترشيحات الكاملة التي سوف تكون موجودة في هذا الحفل.ونشرت أكاديمية الفنون المسئولة عن الإعلان عن هذا الحفل منشور لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام حول هذه التفاصيل والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي.

مكان وموعد حفل الأوسكار 2023:

12 مارس المقبل، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

القنوات الناقلة لحفل الأوسكار 2023:

سوف يتم نقل حفل الأوسكار 2023، على الهواء مباشرة، عبر إحدى الفضائيات.

الأفلام المشاركة في حفل الأوسكار 2023:

فيلم توم كروز “Top Gun: Maverick”، مرشح لنيل 5 جوائز.