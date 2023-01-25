اتفرج- انت الان تتابع خبر كندة علوش: هعتزل الفن لهذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة كندة علوش، عن نيتها اعتزال الفن مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، حتى تستطيع التفرغ لتربية أبنائها (حياة وكريم).وأوضحت “كندة” خلال تصريحاتها مع برنامج “The Insider “بالعربي: “وقت بنتي حياة كنت بقدر أفرغلها كل الوقت وبطعيها كل شيء، لكن كريم هو شوية مظلوم، لأن حياة كانت عايزة الاهتمام والتواجد والرعاية ومش عايزاها تغير، هي بتحبه وبتاخد بالها منه بس هي عايزاني كمان، عشان كدة بحس إن البيبي التاني بيتظلم لأنه مش بياخد من أمه الاهتمام اللي أخده البيبي الأول، بحاول قد ما بقدر إني ماقصرش”.

فيلم كندة علوش الجديد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة كندة علوش كان فيلم “نزوح” والذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وفيلم نزوح هو فيلم صوري، تم تصوير مشاهده في تركيا، وهو يتحدث عن سوريا والصراعات التي دارت بها خلال السنوات الأخيرة.

فيلم نزوح بطولة كندة علوش، نزار العاني، سامر المصري، هالة زين، دارينا الجندي، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.