اتفرج- انت الان تتابع خبر مستفزة ومرفوضة.. نيكول سابا تتحدث عن ارتداء رؤوس الحيوانات في الكليبات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، هجومًا حادًا على من يتبعون موضة ارتداء رؤوس الحيوانات في تصوير الكليبات وجلسات التصوير.حيث كتبت “نيكول” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، خلال تواجدها في عرض أزياء سكياباريلي، والذي ظهرت فيه مرتدية رأس أسد، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي:: “‏من كتر الإفلاس بالأفكار والابتكار صارت رؤوس الحيوانات موضة حتى نلبسها، ‏وحتى لو مش حقيقي الفكرة مستفزّة ومرفوضة.. ‏ارحمنا يا رب احنا والحيوانات من جنون البني آدمين، موضة آخر زمن، هوس التريند”.

من كتر الافلاس بالافكار والابتكار صارت رؤوس الحيوانات موضة حتى نلبسها!

(و حتى لو مش حقيقي الفكرة مستفزّة ومرفوضة!

ارحمنا يا رب نحنا والحيوانات من جنون البني آدمين#موضة_آخر_زمن pic.twitter.com/W67AOLnhyJ — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) January 24, 2023

حفل نيكول سابا

يُذكر أن الفنانة نيكول سابا تستعد حاليًا لإحياء حفلها الغنائي المقبل، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يناير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان الحفل الأخير الذي أحيته الفنانة اللبنانية نيكول سابا ليلة رأس السنة بالقاهرة، واشترك معها في إحياء الحفل الفنان راغب علامة.