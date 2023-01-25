وزيرة الثقافة المصرية تستقبل نظيرتها الأردنية عقب افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 05:29 مساءً - نيفين الكيلاني: اختيار الأردن ضيف شرف المعرض تتويجا للعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين.

هيفاء نجار: معرض الكتاب فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم ..ووجهنا الدعوة لمصر لتكون ضيف شرف مهرجان جرش

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ،الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحل بلادها ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

حيث ناقش اللقاء آفاق التعاون المستقبلية بمجالات الثقافة المختلفة وخطط البلدين لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية،ودعم صناعة النشر.

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمق العلاقات التي تربطنا مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث يجمع البلدان تاريخ عريق متين الجذور من العلاقات الثنائية على الصعيدين الشعبي والحكومي، مشيدة بالمشاركة الأردنية بالمعرض، والتي أضافت للمعرض ثراءً حضاريًا، وزخمًا ثقافيًا متميزًا، وهو ماظهر بوضوح في جناح الأردن المتفرد الذي عبر عن هوية المملكة الأردنية وماضيها العريق وهويتها.

وقامت وزيرة الثقافة بأهداء نظيرتها الأردنية المجموعة الكاملة لصلاح جاهين شخصية معرض الكتاب وموسوعة "مصر القديمة"للدكتور سليم حسن والصادرتان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

من جانبها عبرت الدكتورة هيفاء نجار عن سعادتها بما شهدته من تنظيم وصفته بالمبهر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال57، وأوضحت أن الحكومة الأردنية، منذ اللحظة الأولى لإعلان الأردن ضيف شرف لمعرض القاهرة للكتاب، بدأت في التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والعمل على إخراج المشاركة في أعلى صورها من حيث المضمون الثقافي و تقديم الكتاب والمثقفين الأردنيين في صورة تليق بالثقافة والحضارة الأردنية وكذلك بأهمية وقيمة المعرض في مصر، وأكدت حرص المملكة على أن تكون المشاركة بفاعلية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب، لأنه يُعد فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم المشاركة بالمعرض.

وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة هيفاء النجار الدعوة لتكون مصر ضيف شرف الدورة القادمة من مهرجان جرش للثقافة والفنون.