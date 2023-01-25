انت الان تتابع خبر اتفرج .. كندة علوش تعلن اعتزالها الفن لهذا السبب الغير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة كندة علوش زوجة الفنان عمرو يوسف عن أسباب اختفاء خلال الفترة الحالية ودعم مشاركتها في أي أعمال فنية حتي خلال السباق الرمضاني القادم 2023.وأوضحت كندة علوش خلال تصريحات ببرنامج “The Insider “بالعربي أن سبب غيابها يرجع إلي تتفرغ لابنيها “كريم وحياة” لرعايتهما وتربيتهم خلال الفترة الحالية مؤكدةً أنهما يحتاجان إلي وجوها خلال الفترة الحالية في المنزل.

وأضافت زوجة الفنان عمرو يوسف عندما ولدت ابنتي حياة كنت قادرة على التفرغ لها تماما وإعطائها كل وقتي و كريم مظلوم لأن اهتمامي مقسم بينهما.