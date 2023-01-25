انت الان تتابع خبر اتفرج .. حريق كبير في منزل جواهر.. كل مكان فيه ادمر والمطبخ وقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشب حريق كبير في منزل الفنانة جواهر ونجت منه بأعجوبة، وهو دمر منزلها بشكل كامل ومطبخها سقط بالكامل، وهذا تسبب في حالة من الذعر والقلق بين المتواجدين في مكان الحريق.

صور حريق منزل جواهر

ونشرت الفنانة جواهر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور للحريق الذي نشب من داخل منزلها ودمر مطبخها بشكل كامل، وكتبت عليها “قدر الله وما شاء فعل نشوب حريق كبير في مطبخ المنزل”.