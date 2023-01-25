محمد هنيدي يكسر حاجز الـ25 مليون جنيه بـ”نبيل الجميل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 03:33 مساءً - نجح فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للفنان محمد هنيدى فى تحقيق إيرادات بلغت قيمتها أمس 348,933 ألف جنيه.

وبذلك يكون الفيلم قد حقق إيرادات هذا الأسبوع بلغت 2,972,436 مليون جنيه ، لتكون إجمالى إيراداته بعد 4 أسابيع من عرضه 24,527,395 مليون جنيه.

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور و مادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.