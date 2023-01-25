اتفرج- انت الان تتابع خبر ممثلة مشهورة تكشف تعرضها للاغتصاب .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -كشفت الممثلة الأميركية، وعارضة الأزياء السابقة، بروك شيلدز (57 عاما)، لأول مرة، عن تعرضها للاغتصاب وهي في العشرينيات من عمرها، حين كانت تبحث عن عمل فني للمشاركة فيه.



وجاءت تصريحات شيلدز، في فيلم وثائقي جديد، عرض الجمعة في مهرجان صندانس السينمائي، يحمل اسم عملت بالتمثيل فيه عام 1978 "بريتي بيبي"، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما فقط.وتكشف عارضة الأزياء السابقة أنها خلال معاناتها في العثور على عمل تمثيلي بعد تخرجها من جامعة برينستون عام 1987، وحيرتها بشأن ما إذا كانت مسيرتها المهنية قد بلغت ذروتها بالفعل، عرض عليها أحد معارفها تناول العشاء معه لمناقشة دور لها في فيلم جديد، بحسب ما نقلت صحيفة "يو أس إيه توداي".



وتقول شيلدز في الفيلم الوثائقي: "اعتقدت أنه اجتماع عمل، خاصة أننى كنت أعرف هذا الشخص وقابلته قبل ذلك وكان لطيفا معي دائما".



وتضيف: "في العشاء لم يتحدث معي عن فيلم أو أي عمل فني، وسرعان ما أدركت أن سلوكه كان غريبا، فقلت إنني يجب أن أطلب سيارة أجرة خاصة لتقلني إلى المنزل".



وتابعت"لكن الرجل، أصر على أن يطلب لي سيارة أجرة من غرفته في الفندق، صعدت إلى غرفته، ثم اختفى لبعض الوقت، ثم عاد لينفذ جريمته".



وتحكي شيلدز في الفيلم، التفاصيل التي تلك ذلك، بينما تغالب دموعها، مشيرة إلى أنه اعترتها في تلك اللحظة مخاوف من أن يقوم هذا الشخص بخنقها أو إيذائها: "جاءت هذه الأفكار في رأسي، لذلك لم اصارع كثيرا، فقط تجمدت وفكرت بأن علي البقاء حية، والخروج من هذا الموقف سليمة جسديا".