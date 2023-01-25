هند عبد الحليم تعاني من الإدمان في ”أزمة منتصف العمر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 02:25 مساءً - تستعد النجمة الشابة هند عبد الحليم لانطلاق مسلسلها "أزمة منتصف العمر"، وذلك يوم 26 يناير المقبل على أحدى المنصات.

وتقوم هند خلال أحداث المسلسل بشخصية سلمى التي تعاني من الإدمان وتقع ضحية للمشاكل الأسرية.

وصرّحت هند عبد الحليم: "أعتقد ما جذبني في شخصية سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر هو اختلافها الكامل عن شخصيتي الحقيقية، لذلك شعرت بها وتعاطفت مع تجربتها وأثّرت فيّ كثيرًا أثناء التصوير وأصبح الحديث عن الشخصية يتعبني".

وأضافت هند: "طريقة سرد قصة سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر أعجبتني بشدة، رأيت أنها مختلفة وتحمست لتقديمها".

ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.