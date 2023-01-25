ننشر تفاصيل شخصية كلوديا حنا في مسلسل ”هابي هالوين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 02:25 مساءً - تشارك الفنانة العراقية كلوديا حنا في بطولة مسلسل "هابي هالوين" مع النجمة حنان مطاوع والمكون من 6 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وتجسد كلوديا خلال الأحداث شخصية "هندة" صديقة حنان مطاع ومن عائلة ثرية، وتكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت فى الأحداث.

مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروه الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر.

وتدور أحداث العمل في إطار بوليسى مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

يذكر أن كلوديا حنا قدمت في رمضان الماضى المسلسل العراقى "قط أحمر 2" بمشاركة أحمد وحيد، مارينا العبيدى، نور محمد تقى، حشن حنتوش، رشا رعد، بتول كاظم، بيداء رشيد، صبا إبراهيم، صلال هادى، سارة البحرانى، أساور عزت، مصطفى بهجت ومن تأليف أحمد وحيد وإخراج مصطفى حكمت وناقش العمل العديد من المشاكل المجتمعية بشكل كوميدي.

أما في السينما المصرية فكان آخر تواجد لكلوديا حنا كضيفة شرف في فيلم "استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، أمانى كمال، ندى بهجت، حمادة الليثي، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، مى حسن، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى.

كلوديا حنا ممثلة ومغنية عراقية ومقيمة فى مصر، تم اختيارها كملكة جمال العرب سنة 2006 وقد قامت بطرح عدد من الأغاني منها "أحبك، بندم قوي، تجافينى" وغيرها، كما شاركت فى بطولة أفلام "سطو مثلث"، "أوشن 14"، "قهوة بورصة مصر"، "يوم العرض"، "استدعاء ولى عمر"، ومسلسلات "أزمة نسب"، "السرايا" بجزأيه، و"قصر العشاق" و"بيت السلايف".