اتفرج - انت الان تتابع خبر أنغام تتجاهل ديما قندلفت و الجمهور يتفاعل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية أنغام عبر تويتر منشوراً كان قد زاد من حدة التوتر بحسب وصف متابعين، بعد هجوم لاذع تعرضت له على مسرح "جوي أوردز" في الرياض.



أنغام كانت قد تجاهلت الفنانين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، اللذين سلماها الجائزة، وقالت إنها تمنت لو قدم اسمها رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.



وقالت أنغام في منشورها الأخير الذي ضم صورا لإطلالتها وصورة واحدة لها مع سامر المصري، معلقة: "كل الشكر لجمهوري العزيز المحترم على دعمهم واختيارهم لي لأكون الأفضل. وشكر كبير للقائمين على مهرجان Joy Awards ، وشكر وتحيه لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعم الفن والفنون ومبدعي الوطن العربي".



في الوقت الذي نشرت فيه أنغام صورتها برفقة سامر المصري ، انهالت على الفنانة المصرية تعليقات المتابعين المستائين من تصرفها، مشيرين إلى أن ديمة قندلفت دافعت عنها أمام الهجوم الذي تعرضت له على صفحات السوشيال ميديا، وأنه كان من الأجدر بها توجيه كلمة اعتذار لها.