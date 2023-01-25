اليوم.. طرح فيلم ”المطاريد” في دور العرض السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 مساءً - ينطلق، اليوم الأربعاء، عرض فيلم "المطاريد" للنجم أحمد حاتم في دور العرض السينمائية المختلفة، بعد حملة الترويج المكثفة للفيلم على مدار الأيام الماضية، ضمن موسم منتصف العام الدراسي 2023.

فيلم "المطاريد" بطولة الفنان أحمد حاتم، والمقرر طرحه في السينمات اليوم 25 يناير.

وقالت تارا عماد خلال في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر": "فيلم المطاريد ثالث عمل مع أحمد حاتم، وسعيدة جدًا بالعمل معه، وقدمت شخصيات مختلفة سواء في فيلم الهرم الرابع أو فيلم المطاريد".

وأضافت: "فيلم الهرم الرابع معلم مع الناس وبيقابلوني يسألوني عن الجزء الثاني والثالث للفيلم، وهو كان أول فيلم سينما ليا وكنت سعيدة جدًا بيه".

طرحت الشركة المنتجة أغنية «براحة شوية» للمطرب بهاء سلطان، من فيلم المطاريد، وهى من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر: هاني محروس، و إخراج: ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح "أحمد حاتم" الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، محمود حافظ، محمد محمود، حسن مالك، إياد نصار، طه دسوقي، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.