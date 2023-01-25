شاهد.. خالد النبوي يحيى ذكرى ميلاد يوسف شاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 مساءً - حرص الفنان خالد النبوي، على إحياء ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين، والتى تحل اليوم 25 يناير.

وشارك «النبوي» صورة للراحل يوسف شاهين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وكتب: «يوسف شاهين وحشتنا، كل سنة وانت عايش وبنتعلم منك».

شارك خالد النبوي مع يوسف شاهين في فيلم "المهاجر" عام 1994، من بطولة يسرا، محمود حميدة، حنان ترك، أحمد بدير، صفية العمرى.والفيلم يعكس تصورا مختلفاَ لقصة "يوسف" التاريخية، من خلال شخصيّة "رام" وهو شاب يعيش مع أبيه العجوز في قبيلة فقيرة على أطراف مصر، ويرفض الفقر الذي تعيشه قبيلته، فقرر الهجرة إلى مصر لتعلُّم فنون الزراعة، فيصحبه إخوته السّبعة في رحلته إلى مِصر، ويستغلون بُعد أبيهم فيوثقونه بالحبال ويلقون به في مركب متجهة إلى مصر، معتقدين أنهم تخلصوا منه إلى الأبد.

لكن رام يصل إلى مصر ويتعلم فنون الزراعة، أثناء ذلك يتعرف على قائد الجيوش "اميهار" وزوجته "سيمهيت" التي تقع في حبه، لكنه ينسحب ليعيش في الأرض التي وهبه إياها اميهار، عند حدود مصر لزراعتها، وهناك يقع في حب فتاة مصرية جميلة توافق على الزواج منه، ويواجه الكثير من الصعاب خلاله رحلته، لكنه ينتصر عليها ويبزغ نجمه، ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه.

يوسف شاهين ولد يوم 25 يناير 1926، وهو مخرج سينمائي مصري ذو شهرة عالمية، معروف بأعماله المثيرة للجدل، وبرباعيته السينمائية التي تتناول سيرته الذاتية (إسكندرية... ليه؟ - حدوتة مصرية - إسكندرية كمان وكمان - إسكندرية نيويورك).

منذ بداية مشواره مع السينما، استخدم شاهين الموسيقى والغناء كعنصرين أساسيين في أفلامه منذ فيلمه الأول «بابا أمين» وحتى آخر أفلامه «هي فوضى». في تلك الأفلام تعامل مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين والمطربين وكان يشارك في اختيار الأغاني والموسيقى التي تخدم فكرة. تعاون شاهين مع فريد الأطرش وشادية وقدمهما في صورة مختلفة في فيلم «أنت حبيبي» عام 1957، وقدم مع فيروز والأخوان رحباني فيلم «بياع الخواتم» عام 1965 واختار ماجدة الرومي لبطولة فيلم عودة الابن الضال عام 1976 ولطيفة في «سكوت هنصور» عام 2001.

ويمثل محمد منير حالة خاصة، لأنه أكثر المطربين مشاركة بصوته وأدائه في أفلام يوسف شاهين، فقدم معه «حدوتة مصرية» عام 1982، أتبعها بفيلم «اليوم السادس» بعدها بأربعة أعوام، ثم فيلم «المصير» عام 1997.

وخلال تلك المسيرة لحن شاهين أغنيتين الأولى هي «حدوتة حتتنا» في فيلم «اليوم السادس»، وأدّاها الفنان محسن محيي الدين، والثانية هي «قبل ما» للطيفة في فيلمه «سكوت هانصور»، من كلمات كوثر مصطفى وتوزيع الموسيقار عمر خيرت.