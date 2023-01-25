نيكول سابا تهاجم إطلالة كايلي جينر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 11:28 صباحاً - هاجمت الفنانة نيكول سابا، إطلالة كايلي جينر في أحدث ظهور لها من عرض أزياء في إيطاليا، حيث ظهرت مرتدية فستان عليه وجه الأسد.

وكتبت نيكول سابا في تغريدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من كتر الافلاس بالافكار والابتكار صارت رؤوس الحيوانات موضة حتى نلبسها! ‏(و حتى لو مش حقيقي الفكرة مستفزّة ومرفوضة!) ‏ارحمنا يا رب نحنا والحيوانات من جنون البني آدمين ‫#موضة_آخر_زمن

أفاد تقرير لقناة “العربية” أن كايلي جينر ظهرت بإطلالة فريدة من نوعها في عرض أزياء بفستان يتصدّر مواقع العالم.

وأكد التقرير، أن كايلي جينر ظهرت بفستان عليه وجه الأسد في إيطاليا، وأثار هذا الفستان الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف التقرير، أن ليث البزاري تصدّر أخبار المواقع العالمية بينما كان يقف بجوار كايلي جينر بعد انتهاء عرض الأزياء.