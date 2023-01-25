اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق تشوق جمهورها بـ”أبو فرو المفتوح”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق خلال تواجدها في أحدي الدول الأوروبية التي لم تكشف عنها مرتدية جاكت فرو من اللون الأصفر المفتوح وتقوم باستعراض جمالها ومقاتنها في الشارع ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلق الكثير من الجمهور على الصور مثل انتي فين وحشنا تمثيلك والله