اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سلمي أبو ضيف تتعرض لموقف محرج بسبب أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف إلي موقف محرج أثناء التقطاها صورة سيلفي لها وهي ترتدي ملابس وردية مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر، وهي مستلقية على الأرض، مما جعلها تقوم بوضعها يديها على هذه المنطقة لتغطيتها.وقامت سلمي أبو ضيف بمشاركة هذه الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة من غايات إبداعات الله إنة عندما ترتكب أخطاء ، تستغفر ويغفر الله لك ، وعندما ترتكب أخطاء ، تتعرف على نفسك أكثر ، إنها مثل معركة داخل النفس. والله لم يفعل ذلك لتعذب نفسك. هناك متعة في التعرف على النفس الحقيقية اللي بداخلك و انت عليك الاختيار من تريد أن تكون .. وهذا اختبار حقيقي.خلقنا الله لنعرف المتعة الحقيقية لمعرفة النفس وترويضها.