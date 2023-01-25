اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر سيارة هيفاء وهبي.. الوحش معاها في السيشن غطي عليها وصدمت الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة هيفاء وهبي على السوشيال ميديا بسيارتها الخارقة، وذلك في السيشن الجديد وحصلت على إعجاب متابعيها وغطت على جمالها المميز، لأن السيارة تعتبر من السيارات الحديثة ذات السعر الباهظ والمرتفع والتي صدر.

مواصفات سيارة هيفاء وهبي

وانطلقت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير لها وبجانب أنها سيارة فارهة من إنتاج شركة فيراري موديل 2021 ولكنها من السيارات الخارقة حول العالم، وتحتوي على مجرك بورتوفينو ثماني الأسطوانات على هيئة شكل في، وسعته 9.3 لتر ويولد طاقة تصل لـ612 حصان واقل اتوماتيك بمقابض 8 سرعات.