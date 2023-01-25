رشوان توفيق يبكي ويوجه رسالة مؤثرة لأبنته بعد حكم المحكمة.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 صباحاً - أشاد الفنان رشوان توفيق، بحكم محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم، برفض استئناف ابنته آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته؛ بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وتحدث توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، باكيًا حيث أبدى ثقته بأنه بين يدي قضاء مصري عادل، مؤكدًا أنه اشترى شهادات ادخار باسم بنتيه؛ حتى يُمكن لزوجته الراحلة أن تعيش من فوائدهم.

وأضاف الفنان رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعيش على أموال نجلته هبة ومعاشه الحكومي، مؤكدًا أن الفيلا التي يوجد عليها خلاف من ماله الخاص، مضيفًا: «عملت كل ده علشان أحمي آية من القوة العليا اللي عاوزاها تتنازل عن الفيلا لابنها؛ أنا بحمي آية، وربنا جعل القضاء يحميني كمان».

وأكد رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن زوجته كافحت معه لمدة 62 عامًا، وعقب وفاتها كان يعيش من أموال الفائدة من شهادات الادخار، مؤكدًا أنه استطاع جعل آية تقوم بالإمضاء بأن هذه الشهادات ملك له.

واستطرد الفنان رشوان توفيق: «آية رافضة أي محاولات للحلول، وهي ضعيفة الشخصية، وهناك قوة عليا تُسيطر عليها»، ووجه لها رسالة قائلاً: «يا آية أنا عملت كل ده علشان أحميكي ومتتنازليش عن الفيلا لابنك، متعرفيش الدنيا فيها إيه؛ مستعد أديلك كل حاجة بشرط متتنازليش عن الفيلا لابنك أو أي حد، أنا بأمّن حياتها ولا أؤذيها، ومش عاوز أقول مين القوة العليا اللي مسيطرة عليها».