اتفرج- انت الان تتابع خبر ما قصة هروب شيرين عبد الوهاب من مصر؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب التكهنات حول خروجها من مصر للإستقرار في لبنان برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.

وتساءل الجمهور حول حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، فيما يخص هروب شيرين من مصر إلى لبنان، أو أنها تقضي فترة نقاهة وستعود بعدها الى القاهرة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرّب من شيرين، أن ما تم تداوله حول خروج الفنانة من مصر واستقرارها في لبنان، وشراء بيت جديد لها هناك، لا صحة له، مؤكداً أن شيرين تمضي إجازة مع زوجها وابنتيها، في لبنان، كما انها تمتلك منزلاً هناك منذ سنوات، وتقيم فيه كلما زارت لبنان.

وعلى صعيد آخر، عادت شيرين إلى نشاطاتهاا الفنية بعد انقطاع استمر لأشهر، بسبب أزمة تعاطي المخدرات، وحجزها في مستشفى الأمراض النفسية، وبدأت نشاطها في الكويت، حيث أحيت حفلاً ضخماً، شهد حضوراً جماهيرياً كثيفا، قدمت فيه أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

كما اثارت الفنانة المصرية الجدل مؤخرا، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر في مكان سكنه بمخيم عين الحلوة، للتحضير لعمل فني جديد يجمعهما معا، وبعد هذه الزيارة، تم استدعائها مع حسام حبيب، للتحقيق في لبنان، وافرج عنهما بعد الكشف عن دخولهما للمخيم بأوراق رسمية واذن دخول.