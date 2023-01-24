اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين رئيس عن سوسن بدر: دايما واقفالي في قصص حبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن ملامح من شخصية الفنانة سوسن بدر، والتي تؤديها أمامها في فيلم “أنا لحبيبي” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 فبراير المُقبل.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “أستاذة سوسن بدر دايما واقفالي في قصص حبي كده ،،إذا كان مع شخصية ياسمين في 60 دقيقة أو دلوقتي مع ليلى في فيلم انا لحبيبي“.

أستاذة سوسن بدر دايما واقفالي في قصص حبي كده ،،إذا كان مع شخصية ياسمين في 60 دقيقة أو دلوقتي مع ليلى في فيلم انا لحبيبي 😅#مين_مابيحبش_ليلى #ياسمين_رئيس — Yasmin raeis (@yasminraeis) January 24, 2023

وكانت الفنانة سوسن بدر قد اشتركت مع الفنانة ياسمين رئيس في بطولة مسلسل “60 دقيقة”، حيث وقفت أمام قصة حبها لزوجها.

فيلم ياسمين رئيس الجديد

يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلمها الجديد “أنا لحبيبي” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 فبراير المقبل.

فيلم “أنا لحبيبي” بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.