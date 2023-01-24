اتفرج- انت الان تتابع خبر المكياج ممنوع بأمر خالد يوسف.. عفاف مصطفى تروي كواليس “سره باتع”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس مسلسل “سره باتع” والذي يخرجه المخرج خالد يوسف، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.حيث نشرت “عفاف” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة من الكواليس، وأرفقت معها التعليق التالي: “استأذنت المخرج الاستاذ خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل سره الباتع قبل عرضه، أول لما قولت له استاذ خالد هنزل صورة بعد اذنك قالي طلباتك كترت يا عفاف، كان لازم استأذنه أصلها مش فوضى وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الاستاذ ومن الإنتاج”.

عفاف مصطفى: خالد يوسف مخرج مبدع

وتابعت: “على فكرة الصورة طبيعية لأن ممنوع منعا باتا المكياج واللي تحط مكياج تتعاقب وتغسل وشها في اللوكيشن قدام الكاست كله المكون من المئات وقدام الكاميرا”.

واستطردت: “تاني حاجه أنا مش بنزل صور شغلي إلا لما استأذن الأول، بصراحه سعدت بشغلي مع العملاق المبدع / خالد يوسف ” وأسرة العمل الرائعة من أكبر منصب لأصغر واحد، ربنا يديمها عليا نعمة الناس اللي بتحبني وتدعمني دون طلب مني.. الحمد لله دائما دائما”.

يُذكر أن مسلسل “سره باتع” يشترك في بطولته كلًا من هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد السعدني، أحمد فهمي، منة فضالي.