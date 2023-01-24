اتفرج- انت الان تتابع خبر أنغام توجه رسالة إلى جمهورها وترك آل الشيخ بعد جائزة أفضل مطربة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت المطربة أنغام على توجيه رسالة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جمهورها وترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة بمهرجان Joy Awards.حيث نشرت أنغام من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لها من الحفل، وأرفقت معها التعليق التالي: “كل الشكر لجمهوري العزيز المحترم على دعمهم واختيارهم لي لأكون الأفضل وشكر كبير للقائمين على مهرجان Joy Awards وشكر و تحيه لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعم الفن والفنون و مبدعين الوطن العربي“.

حفل أنغام

يُذكر أن آخر حفل أحيته المطربة أنغام كان يوم 26 ديسمبر الماضي، في دولة الكويت، ليكون هو الحفل الثاني لها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أنغام حفلها المقبل على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس، وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 3 فئات، سعر تذكرة الفئة الأولى 1250 جنيه، سعر تذكرة الفئة الثانية 1550 جنيه، سعر تذكرة الفئة الثالثة 1850 جنيه.