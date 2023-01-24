اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد اتهامها بالجحود.. ابنة عمرو محمد علي: أنا الجاحدة وأمي هي اللي بتصرف عليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرجت ابنة الفنان عمرو محمد علي، للرد على الاتهامات التي وجهها لها والدها عبر وسائل الإعلام، بجحودها وعدم سؤالها عنه.حيث نشرت شهد عمرو محمد علي من خلال حسابها على موقع فيس بوك مقطع فيديو قالت فيه: “ماكنتش عايزة أتحط في موقف زي ده، وبقالي كتير ساكتة، وقولت لمامتي مانتكلمش عن الموضوع عشان دي حياتي الشخصية وأنا مش بحب حد يعرف عنها حاجة وتبقى ليا لوحدي”.

وتابعت: “الموضوع زاد أوي، أنا اسمي شهد عمرو محمد علي، وشهد ده اسمي في البطاقة، والناس عارفة إني اسمي نور، مش هتكلم أنه قال عني إني جاحدة لأنه في الأول وفي الآخر أبويا وبتمناله الشفاء، ولكن هتكلم عن الناس اللي بتظلم والدتي، طالعة أقول ماحدش يحكم على حد وهو ما يعرفش القصة ولا عاشها، وماحدش عارف إيه حصل بينهم وأدى لانفصالهم، وأنا مش هتكلم عن حاجة من دي”.

ابنة عمرو محمد علي لأهل والدها: مش مسامحة في أي كلمة باطل اتقالت عن أمي

واستطردت: “أنا عندي 19 سنة وداخلة على 20 سنة، أمي هي اللي بتصرف عليا، أكلي وشربي ولبسي وتعليمي، الست دي عملت عشاني كتير وماستحملش اسمع عنها نص كلمة، وحرام طول ما أنا ماشية الناس تقول عنها اللي سابت جوزها واللي مش أصيلة، بتسمعوا من طرف واحد، ليه تحكموا على كدة”.

وأكدت: “الست دي بطلة وعملت كل حاجة في الحياة عشاني، مش كل ما أقلب في الفيس بوك أنها الست اللي تخلت عن جوزها، كفاية تحكموا على حد وانتم ماتعرفوش القصة، ولوالدي بدعيله بالشفاء، وأهل والدي أنا مش مسامحة في أي كلمة باطل اتقالت في حق مامتي”.

الفيديو من هنا.