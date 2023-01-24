انت الان تتابع خبر فضيحة ياسمين صبري في الرياض بسبب جورجينا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا زالت الاتهامات تطارد الفنانة المصرية ياسمين صبري، بتقليد عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، من خلال اعتمادها لنفس الاطلالات، والملابس والمكياج، وطريقة التقاط الصور.

ومؤخرا تعرضت ياسمين، للهجوم والانتقادات من قبل المتابعين، بعد نشر مجموعة من الصور ظهرت فيها عبر حسابها في انستغرام، وثقت فيها استمتاعها بمدينة الملاهي "رياض وينتر وندرلاند"، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب زيارة جورجينا رودريغز ورونالدو وأبنائهما لمدينة الملاهي نفسها.

وظهرت الممثلة المصرية مرتدية، بنطال جينز وجاكيت قصير، وبوط طويل يصل إلى الركبة، وحملت دبدوب كبير، مكررة اطلالة جورجينا التي ارتدت ذات الملابس، وحملت ايضا دبدوب في صورها.

وجاءت أغلب تعليقات المتابعين، ساخرة ومنتقدة لياسمين، مؤكدين أنها تحاول تقليد حبيبة رونالدو، بطريقة ملفتة للنظر، وطالبها البعض ان تعتمد اطلالات مختلفة تعكس شخصيتها المستقلة بعيدا عن التقليد.

وعلى صعيد آخر، شاركت ياسمين صبري مؤخرا في حفل توزيع الجوائز JOY AWARDS، الذي أقيم في مدينة الرياض، وقدمت جائزة افضل ممثل سينمائي للفنان أحمد عز، وتحدثت على مسرح بكر الشدي قائله :«الله على طاقة المكان..الله على طاقة السعودية".

هذا وتواصل الفنانة المصرية، تصوير فيلمها الجديد "البعبع" إلى جانب الفنان أمير كرارة، لتعود به إلى السينما بعد غياب طويل منذ فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان محمد إمام.