اتفرج- انت الان تتابع خبر النائب الظهراوي يتحدث عن الفنان ياسر العظمة وعائلته .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال النائب محمد الظهراوي، إن الإنسان المثقف والمبدع ليس بالضرورة أن يكون إنساناً منحلاً .



يأتي ذلك بعد جدل واسع في الشارع الأردني حول عدة أفلام، إذ أحدثت تلك الأفلام ضجة واسعة وصل صداها لأروقة مجلس النواب، فيما كان الموقف الشعبي متباينا بين الرفض والقبول.



وتابع الظهراوي في منشور له عبر موقع الفيسبوك: ياسر العظمة رائد الكوميديا السوداء الذي أمتعنا لأكثر من ثلاثين عام في مسلسله الشهير مرايا الذي طرح فيه معظم مشاكل المجتمع بأسلوب راقي بعيد عن خدش الحياء العام.



وتاليا ما كتبه الظهراوي على صفحته بموقع الفيسبوك:



ياسر العظمة رائد الكوميديا السوداء الذي أمتعنا لأكثر من ثلاثين عام في مسلسله الشهير مرايا الذي طرح فيه معظم مشاكل المجتمع بأسلوب راقي بعيد عن خدش الحياء العام ولعل الدرس الاجمل في هذه الصورة مع عائلته حيث أثبت لنا أن الإنسان المثقف و المبدع ليس بالضرورة أن يكون انسان مُنحل أخلاقيا بل أثبت أن الفن الهادف و العبقرية تكمن في الجوهر وليس في الشكل... كل الاحترام لهذه القامة التاريخية (المواطن محمد الظهراوي )