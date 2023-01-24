اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد إحراجها .. هكذا ردت ديما قندلفت على أنغام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد ان وضعت الفنانة المصرية أنغام الفنانة السورية ديمة قندلفت في موقف محرج أثناء تسلمها جائزة "JoyAwards" في السعودية كانت ديما قندلفت قد ردت على حسابها بتويتر .



وفي الوقت الذي سلّمت فيه قندلفت وزميلها سامر المصري جائزة "المطربة المفضلة" لأنغام، قالت: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلمها لي".



وكتبت الممثلة السورية عبر حسابها الموثق على "تويتر": "تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق".



وأثار تصرف المغنية المصرية ضجة واسعة، واتهمها كثيرون بإهانة زملائها، فيا لم تعلق على الواقعة حتى الآن.



وحصلت أنغام على جائزة "أفضل مطربة" في حفل توزيع جوائز joy awards على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



ووجهت "أنغام" في كلمتها بعد حصولها على الجائزة رسالة شكر للسعودية وجمهورها، نيابة عن كل المكرمين، كما أهدت الجائزة لمصر، مشيرة إلى أنه يوم رائع ومشرف، أن تقف على أرض تحظى بمحبة الجميع.