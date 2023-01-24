اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها لأبو هشيمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن حقيقة عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أنباء متداولة خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي عن عودتهما.



وفي الوقت الذي كانت ياسمين تحضر حفل "JOY AWARDS" في السعودية، أشارت : "أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر".



وتابعت: "المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم".



وكانت ياسمين صبري قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عودتها لأبو هشيمة، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".