اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي في أحدث ظهور لها بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في رفقة عدد من الأطفال من بينهم بنتها بإطلالة كاجول مرتدية تيشرت من اللون الأسود الضيق والمكشوف من منطقة الأكتاف والذراع وبنطلون جينز، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة جعفر المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.