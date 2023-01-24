اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تثير تشويق الذكور للفيديوهات الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال قضاء عطلتها الصيفية الماضية في الساحل الشمال مرتدية ملابس من اللون الأسود والأزرق المكشوف من منطقة الصدر والشفاف من الأرجل أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وتصدرت الفنانة الاستعراضية محركات البحث على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها لبرنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية.