منى العمدة تعتذر للجمهور في أول ظهور بعد وقفها.. وتكشف سبب تغير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 08:25 صباحاً - أعلنت قناة النهار أن الادارة القانونية بالشبكة أجرت تحقيقاً مع منى العمدة مقدمة برنامج الجمهورية الجديدة ، حول الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت " العمدة " في التحقيق أنها تعمل منذ عامين وأن صوتها لم يتغير ولكن في الفترة الأخيرة أجرت جراحة في الأذن وهو الأمر الذي تسبب في تغيير بصوتها في أخر حلقتين.

وأضافت أنه تم اقتطاع جزء من البرنامج والترويج له على السوشيال ميديا ضدها .

وأكدت مقدمة البرنامج اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلف في الفترة المقبلة بعد تعافيها من ألم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات.

وأضافت أنها ستلتزم بما تقره إدارة القناة والاكواد المنظمة للعمل التلفزيوني، وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع .

وكانت قناة النهار قد أوقفت برنامج الجمهورية الجديدة وكذلك وقف مقدمة البرنامج " منى العمدة " وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري .