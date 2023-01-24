اليوم.. ورش رسم وتلوين بمتحف رامتان احتفالًا بعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 08:25 صباحاً - يشهد مركز رامتان بمتحف عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، إقامة ورشة رسم وتلوين تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة وذلك فى الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، حيث تأتي هذه الورش والأنشطة تحت إشراف إدارة التنشيط الثقافى.

يشار إلى أن متحف رامتان قد استضاف مؤخرًا معرضًا للفنانة التشكيلية سهام على تحت عنوان "لمسات من التراث" قدمت خلاله عددا من الأعمال الفنية التى تكشف مدى تأثرها بتراثنا المصرى الأصيل.