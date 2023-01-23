اتفرج- انت الان تتابع خبر تصرف أنغام في الرياض يثير غضب الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية أنغام، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قالته على المسرح، أثناء تسلمها جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى، في حفل Joy Awards، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت.

ورأى الكثير من المتابعين، ان تصرف أنغام مع النجمين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، اللذين أشرفا على تسليمها الجائزة، لم يكن لائقا وفيه اساءة كبيرة لهما.

وكانت انغام، قد صعدت على خشبة المسرح لتلقي الجائزة، ثم توجهت لإلقاء كلمة خاصة بالحفل، وقالت: "كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي"، وكانت تقصد رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، ما دفع الحضور للضحك، إلا أن الجمهور لم يتقبل كلامها الذي وصف بالمتعجرف.

ومن بين التعليقات على ما فعلته انغام، كتبت احدى المتابعات: "تصرف انغام على المسرح يعتبر قلة ذوق"، وكتب متابع آخر: "ما فعلته انغام مع النجمين السوريين عيب ولا يليق بفنانة كبيرة مثلها".

وأوضحت متابعة، أن تركي آل شيخ كان مسؤولا عن تسليم الجوائز الفخرية للنجوم، أما جائزة أنغام فقد استلمتها بناءً على تصويت الجمهور.

على صعيد آخر، عبر البعض عن استيائهم من نتيجة التصويت، وأشاروا أن الفنانة السورية أصالة نصري كانت متفوقة على أنغام بـ20 ألف صوت عن فئة الفنانة المفضلة، لكن تم التلاعب بالأصوات، حسب تعبيرهم.