اتفرج- انت الان تتابع خبر حالة اليسا الصحية تقلق جمهورها ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم تتمكن الفنانة اللبنانية اليسا، من السفر للعاصمة السعودية الرياض، لحضور النسخة الثالثة من حفل جوائز صنّاع الترفيه ”Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت، بسبب خضوعها لعملية جراحية في يدها بالولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت اليسا عبر حسابها في تويتر، تغريدة قالت فيها: "مرحباً أحبائي، أنا بحالة جيدة، أتمنى أن تكونوا بخير أيضاً، أفتقدكم وأحبكم".

وكان من المفترض أن تحضر إليسا الحفل، بعد ترشيحها لنيل جائزة "الأغنية المفضلة" عن أغنية من أول دقيقة، إلى جانب الفنانة نانسي عجرم، والنجمة أصالة التي نالت الجائزة عن أغنية "شكراً".

وكانت النجمة اللبنانية، قد أثارت قلق متابعيها، بعد أن أعلنت توجهها إلى الولايات المتحدة، لإجراء عملية جراحية صغيرة في يدها، وأوصت محبيها بعدم القلق على حالتها الصحية.

يذكر أن اليسا، قد خضعت سابقا لجراحة في يدها، عام 2019، في بلجيكا، بسبب عرض جانبي نتج عن عملية تعافيها من سرطان الثدي.

وفي عام 2021، عانت إليسا مجددا من تورم يدها اليمنى، وخضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا.